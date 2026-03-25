Юрист рассказала, должны ли сотрудники скрывать свою зарплату от коллег
03:39 25.03.2026 (обновлено: 10:37 25.03.2026)
Юрист рассказала, должны ли сотрудники скрывать свою зарплату от коллег
Юрист рассказала, должны ли сотрудники скрывать свою зарплату от коллег - РИА Новости, 25.03.2026
Юрист рассказала, должны ли сотрудники скрывать свою зарплату от коллег
Работодатель не вправе требовать от сотрудников скрывать размер своей заработной платы, за нарушение норм трудового законодательства РФ ему может грозить штраф... РИА Новости, 25.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013342839_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed727e24e322a2120ec4c21ca3ad1591.jpg
https://ria.ru/20260324/bolnichnyy-2082538140.html
https://ria.ru/20260323/kreslo-2082413830.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013342839_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_a4444c2ed57032b58d0c13bba284db2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Юрист рассказала, должны ли сотрудники скрывать свою зарплату от коллег

РИА Новости: сотрудники не должны скрывать свою зарплату от коллег

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Работодатель не вправе требовать от сотрудников скрывать размер своей заработной платы, за нарушение норм трудового законодательства РФ ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени Кантемира Гусова Университета имени Олега Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.
"Обязать работника скрывать размер собственной зарплаты работодатель не вправе. За нарушение норм трудового законодательства в таком случае работодатель может быть привлечен к административной ответственности: штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей для юрлиц", - сказала агентству Колодяжная.
Правозащитница объяснила, что перечень сведений, содержащих коммерческую тайну, установлен Федеральным законом "О коммерческой тайне". В частности, коммерческую тайну не могут составлять сведения о численности, составе работников и системе оплаты труда, уточнила Колодяжная.
Старший преподаватель добавила, что трудовой договор не может ограничивать права сотрудника или снижать уровень его гарантий по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
"Если такие условия включены в трудовой договор, то они не подлежат применению (часть 2 статьи 9 Трудового кодекса Российской Федерации)", - заключила Колодяжная.​
