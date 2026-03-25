МИД: атаки ВСУ на газопроводы говорят о незаинтересованности Запада в мире

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Атака ВСУ на газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", совершенная с согласия Запада, показывает, что там не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.