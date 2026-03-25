Лукашенко встретился с Ким Чен Ыном

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын во время встречи

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын во время встречи

МИНСК, 25 мар - РИА Новости. В Пхеньяне проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство Белта.

Лукашенко находится с первым официальным визитом в КНДР , он продлится два дня.

"Церемония официальной встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном прошла в Пхеньяне . Местом для проведения красочной церемонии стала площадь имени Ким Ир Сена , названная в честь основателя КНДР и открытая в 1954 году. Это главная площадь страны и один из символов Пхеньяна. Она вмещает до 100 тысяч человек и является местом проведения военных парадов, государственных праздников и других массовых мероприятий", - сообщило агентство.

Церемониал встречи включал в себя исполнение гимнов двух стран, пушечные залпы, приветствие членов официальных делегаций. Были задействованы конница и рота почетного караула.

Затем Лукашенко в Пхеньяне посетил монумент "Освобождение". Вместе с белорусским лидером присутствовал Ким Чен Ын. Президент Белоруссии возложил венок к подножию монумента.

Глава государства почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японских захватчиков, была объявлена минута молчания. Здесь также были исполнены гимны Белоруссии и КНДР.