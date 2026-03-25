https://ria.ru/20260325/yna-2082791651.html
Лукашенко встретился с Ким Чен Ыном
в мире
пхеньян
белоруссия
кндр
александр лукашенко
ким чен ын
ким ир сен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082829624_150:302:1130:853_1920x0_80_0_0_3312148296ef4d7a6d388203b37432a1.jpg
https://ria.ru/20260320/lukashenko-2082041716.html
https://ria.ru/20260323/ssha-2082394521.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082829624_272:314:991:853_1920x0_80_0_0_bd418d3ad1419b9b80991853d978a547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Пхеньяне началась встреча Лукашенко и Ким Чен Ына
МИНСК, 25 мар - РИА Новости. В Пхеньяне проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство Белта.
Лукашенко
находится с первым официальным визитом в КНДР
, он продлится два дня.
"Церемония официальной встречи президента Беларуси
Александра Лукашенко с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном
прошла в Пхеньяне
. Местом для проведения красочной церемонии стала площадь имени Ким Ир Сена
, названная в честь основателя КНДР и открытая в 1954 году. Это главная площадь страны и один из символов Пхеньяна. Она вмещает до 100 тысяч человек и является местом проведения военных парадов, государственных праздников и других массовых мероприятий", - сообщило агентство.
Церемониал встречи включал в себя исполнение гимнов двух стран, пушечные залпы, приветствие членов официальных делегаций. Были задействованы конница и рота почетного караула.
Затем Лукашенко в Пхеньяне посетил монумент "Освобождение". Вместе с белорусским лидером присутствовал Ким Чен Ын. Президент Белоруссии возложил венок к подножию монумента.
Глава государства почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японских захватчиков, была объявлена минута молчания. Здесь также были исполнены гимны Белоруссии и КНДР.
Для Лукашенко провели небольшую экскурсию вокруг монумента. "Освобождение" - памятник, посвященный воинам Советской армии, освобождавшим Корею в годы Второй мировой войны. Он представляет собой 30-метровую статую, увенчанную красной звездой. Открыт в августе 1946 года в парке Моранбон - популярном месте отдыха местных жителей. Рядом расположено кладбище, где захоронены советские воины.