Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 25.03.2026 (обновлено: 14:30 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/yna-2082791651.html
Лукашенко встретился с Ким Чен Ыном
В Пхеньяне проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство Белта.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082829624_272:314:991:853_1920x0_80_0_0_bd418d3ad1419b9b80991853d978a547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лукашенко встретился с Ким Чен Ыном

В Пхеньяне началась встреча Лукашенко и Ким Чен Ына

© Фото : Пул Первого/TelegramАлександр Лукашенко и Ким Чен Ын во время встречи
Александр Лукашенко и Ким Чен Ын во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : Пул Первого/Telegram
Александр Лукашенко и Ким Чен Ын во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 25 мар - РИА Новости. В Пхеньяне проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство Белта.
Лукашенко находится с первым официальным визитом в КНДР, он продлится два дня.
"Церемония официальной встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном прошла в Пхеньяне. Местом для проведения красочной церемонии стала площадь имени Ким Ир Сена, названная в честь основателя КНДР и открытая в 1954 году. Это главная площадь страны и один из символов Пхеньяна. Она вмещает до 100 тысяч человек и является местом проведения военных парадов, государственных праздников и других массовых мероприятий", - сообщило агентство.
Церемониал встречи включал в себя исполнение гимнов двух стран, пушечные залпы, приветствие членов официальных делегаций. Были задействованы конница и рота почетного караула.
Затем Лукашенко в Пхеньяне посетил монумент "Освобождение". Вместе с белорусским лидером присутствовал Ким Чен Ын. Президент Белоруссии возложил венок к подножию монумента.
Глава государства почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японских захватчиков, была объявлена минута молчания. Здесь также были исполнены гимны Белоруссии и КНДР.
Для Лукашенко провели небольшую экскурсию вокруг монумента. "Освобождение" - памятник, посвященный воинам Советской армии, освобождавшим Корею в годы Второй мировой войны. Он представляет собой 30-метровую статую, увенчанную красной звездой. Открыт в августе 1946 года в парке Моранбон - популярном месте отдыха местных жителей. Рядом расположено кладбище, где захоронены советские воины.
В миреПхеньянБелоруссияКНДРАлександр ЛукашенкоКим Чен ЫнКим Ир Сен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала