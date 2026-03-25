02:27 25.03.2026
Экономист назвала размер ежемесячных налоговых вычетов на детей в 2026 году
Экономист назвала размер ежемесячных налоговых вычетов на детей в 2026 году

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ежемесячные налоговые вычеты могут получить в 2026 году семьи с детьми - на второго, третьего и каждого последующего ребенка, данная льгота доступна россиянам, у которых предельный размер дохода не превышает 450 тысяч рублей, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
"В 2026 году продолжают действовать стандартные вычеты на детей обоим работающим родителям. Данная льгота может быть использована до месяца, в котором доход налогоплательщика превысит 450 тысяч рублей", - сказала экономист.
"При предоставлении детского вычета на первого ребенка налоговая база по НДФЛ ежемесячно уменьшается на 1400 рублей, на второго – на 2800 рублей, на третьего и последующих – 6000 рублей. На ребенка-инвалида предоставляется дополнительный вычет в размере 12000 рублей", - рассказала Голубцова.
Вычет может получить любой гражданин, если у него есть дети, он официально трудоустроен и уплачивает НДФЛ. Вычет могут также оформить усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, а также супруги родителей, даже если ребенок не является их родным, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Размеры вычетов на детей были увеличены вдвое с 2025 года в рамках принятых крупных изменений в Налоговый кодекс для совершенствования налоговой системы РФ.
