https://ria.ru/20260325/vychet-2082740758.html
Экономист назвала размер ежемесячных налоговых вычетов на детей в 2026 году
Экономист назвала размер ежемесячных налоговых вычетов на детей в 2026 году - РИА Новости, 25.03.2026
Экономист назвала размер ежемесячных налоговых вычетов на детей в 2026 году
Ежемесячные налоговые вычеты могут получить в 2026 году семьи с детьми - на второго, третьего и каждого последующего ребенка, данная льгота доступна россиянам,... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T02:27:00+03:00
2026-03-25T02:27:00+03:00
2026-03-25T02:27:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c54b4e029ff3c369d868f8bc2ca674d.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9075849a5cf3f78ca96283a6d33890ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Экономист назвала размер ежемесячных налоговых вычетов на детей в 2026 году
РИА Новости: налоговый вычет на ребенка-инвалида составит 12 тысяч рублей
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ежемесячные налоговые вычеты могут получить в 2026 году семьи с детьми - на второго, третьего и каждого последующего ребенка, данная льгота доступна россиянам, у которых предельный размер дохода не превышает 450 тысяч рублей, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
"В 2026 году продолжают действовать стандартные вычеты на детей обоим работающим родителям. Данная льгота может быть использована до месяца, в котором доход налогоплательщика превысит 450 тысяч рублей", - сказала экономист.
"При предоставлении детского вычета на первого ребенка налоговая база по НДФЛ ежемесячно уменьшается на 1400 рублей, на второго – на 2800 рублей, на третьего и последующих – 6000 рублей. На ребенка-инвалида предоставляется дополнительный вычет в размере 12000 рублей", - рассказала Голубцова.
Вычет может получить любой гражданин, если у него есть дети, он официально трудоустроен и уплачивает НДФЛ. Вычет могут также оформить усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, а также супруги родителей, даже если ребенок не является их родным, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Размеры вычетов на детей были увеличены вдвое с 2025 года в рамках принятых крупных изменений в Налоговый кодекс для совершенствования налоговой системы РФ.