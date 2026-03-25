ВТБ перевел половину кредитов розничных клиентов Почта Банка
ВТБ перевел половину кредитов розничных клиентов Почта Банка - РИА Новости, 25.03.2026
ВТБ перевел половину кредитов розничных клиентов Почта Банка
В ходе интеграции ВТБ перевел уже половину кредитов розничных клиентов Почта Банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T13:46:00+03:00
2026-03-25T13:46:00+03:00
2026-03-25T13:46:00+03:00
втб (банк)
почта банк
втб (банк), почта банк
ВТБ перевел половину кредитов розничных клиентов Почта Банка
С начала марта ВТБ перевел половину кредитов розничных клиентов Почта Банка
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В ходе интеграции ВТБ перевел уже половину кредитов розничных клиентов Почта Банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
После цессии все условия по договорам для заемщиков остаются без изменений. Процесс перевода кредитов автоматический, все технические вопросы банки проводят самостоятельно. Единственное, что требуется от клиентов для продолжения погашения кредитов, — открыть счет в ВТБ.
ВТБ начал переводить кредиты розничных клиентов Почта Банка в начале марта. Всего предстоит перевести 1,3 миллиона договоров. Процесс интеграции банков планируется завершить в мае.