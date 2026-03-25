В Белгородской области женщина пострадала в результате взрыва дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
20:34 25.03.2026
В Белгородской области женщина пострадала в результате взрыва дрона ВСУ
В Белгородской области женщина пострадала в результате взрыва дрона ВСУ - РИА Новости, 25.03.2026
В Белгородской области женщина пострадала в результате взрыва дрона ВСУ
Женщина получила перелом запястья после взрыва украинского дрона в Краснояружском округе Белгородской области, кроме того, в результате атак ВСУ повреждены... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T20:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
грайворон
происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области женщина пострадала в результате взрыва дрона ВСУ

В Белгородской области женщина получила перелом запястья от детонации дрона ВСУ

Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Женщина получила перелом запястья после взрыва украинского дрона в Краснояружском округе Белгородской области, кроме того, в результате атак ВСУ повреждены объекты в 15 населенных пунктах региона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В районе хутора Первомайский Краснояружского округа от детонации дрона женщина получила перелом запястья. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, в Краснояружском округе также повреждены автомобили в Первомайском и Красной Яруге. В Белгородском округе FPV-дроны повредили храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Ясных Зорях, автомобиль в Нечаевке, трактор в Солохах и четыре транспортных средства на предприятии в Веселой Лопани.
В Шебекинском округе, как уточнил губернатор, пострадали дома и техника в Вознесеновке и Новой Таволжанке. Город Грайворон атакован семью дронами — повреждены соцобъект, постройки, автомобили и жилые дома, возникали пожары. В Грайворонском округе в сёлах Гора-Подол, Головчино, Доброивановка, Почаево и Замостье дроны повредили дома, автомобили, газопровод, ЛЭП и заборы. В Валуйском округе в селе Кукуевка пострадали административное здание и частный дом, добавил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
