В Белгородской области женщина пострадала в результате взрыва дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Женщина получила перелом запястья после взрыва украинского дрона в Краснояружском округе Белгородской области, кроме того, в результате атак ВСУ повреждены объекты в 15 населенных пунктах региона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В районе хутора Первомайский Краснояружского округа от детонации дрона женщина получила перелом запястья. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, в Краснояружском округе также повреждены автомобили в Первомайском и Красной Яруге. В Белгородском округе FPV-дроны повредили храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Ясных Зорях, автомобиль в Нечаевке, трактор в Солохах и четыре транспортных средства на предприятии в Веселой Лопани.
В Шебекинском округе, как уточнил губернатор, пострадали дома и техника в Вознесеновке и Новой Таволжанке. Город Грайворон атакован семью дронами — повреждены соцобъект, постройки, автомобили и жилые дома, возникали пожары. В Грайворонском округе в сёлах Гора-Подол, Головчино, Доброивановка, Почаево и Замостье дроны повредили дома, автомобили, газопровод, ЛЭП и заборы. В Валуйском округе в селе Кукуевка пострадали административное здание и частный дом, добавил глава области.
