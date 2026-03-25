В Белгородской области женщина пострадала в результате взрыва дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Женщина получила перелом запястья после взрыва украинского дрона в Краснояружском округе Белгородской области, кроме того, в результате атак ВСУ повреждены объекты в 15 населенных пунктах региона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Краснояружском округе также повреждены автомобили в Первомайском и Красной Яруге. В Белгородском округе FPV-дроны повредили храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Ясных Зорях, автомобиль в Нечаевке, трактор в Солохах и четыре транспортных средства на предприятии в Веселой Лопани.