В Херсонской области два человека погибли при атаке ВСУ на жилой дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами жилой дом в городе Алешки в Херсонской области, погибли два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в результате серии сбросов боеприпасов с БПЛА сначала погибла женщина, а 74-летний мужчина получил тяжелые ранения и скончался в больнице.