Командир корпуса ВСУ лег в больницу, чтобы уволиться из армии

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Командир 14-го армейского корпуса (АК) ВСУ полковник Павел Житняк лег в военный госпиталь в Сумах, чтобы попытаться уволиться из армии по состоянию здоровья, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.