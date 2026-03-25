Рота ВСУ пропала без вести в Харьковской области

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Вторая рота 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропала без вести в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Между селами Волоховка и Бочково пропала без вести практически вся вторая рота 1-го батальона 159-й бригады ВСУ ", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что украинские боевики понесли значительные потери при попытке форсировать реку Волчью на этом участке фронта.

Харьковской области действуют бойцы группировки войск "Север". За сутки они уничтожили более 235 военных ВСУ, четыре ББМ, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов материальных средств.