Рота ВСУ пропала без вести в Харьковской области

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Вторая рота 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропала без вести в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Между селами Волоховка и Бочково пропала без вести практически вся вторая рота 1-го батальона 159-й бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.
ВС России освободили Песчаное в Харьковской области
24 марта, 12:09
Отмечается, что украинские боевики понесли значительные потери при попытке форсировать реку Волчью на этом участке фронта.
В Харьковской области действуют бойцы группировки войск "Север". За сутки они уничтожили более 235 военных ВСУ, четыре ББМ, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов материальных средств.
Как отметили в Минобороны, армия продолжает продвигаться вглубь обороны противника, расширяя зону безопасности в этом регионе.
