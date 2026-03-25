Пленный рассказал о сроках перевода боевиков ВСУ в подразделения БПЛА

ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинскому солдату нужно год выживать на передовой, чтобы попасть в считающимися элитными беспилотные войска ВСУ, рассказал РИА Новости пленный Дмитрий Литвин.

"Для того чтобы туда (в подразделения БПЛА - ред.) попасть… нужно год отслужить, но это нереально, это просто нереально", - сказал агентству пленный.