ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Украинская 112-я бригада территориальной обороны вместо участия в боевых действиях на фронте стала убежищем для киевской "элиты" - активистов, артистов, которые числятся в армии за откаты комбригу Владиславу Косенко, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что в 2024 году Косенко получил орден Богдана Хмельницкого III степени, скорее всего, за то, что решил вопрос с недвижимостью для кого-то из украинского командования.