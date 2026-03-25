Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:13 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/vsu-2082739820.html
ВСУ применили нестандартные частоты для атаки по Донецку, заявил эксперт
ВСУ применили нестандартные частоты для атаки по Донецку, заявил эксперт
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
донецкая народная республика
дмитрий садовник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20260324/vsu-2082717740.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецк, донецкая народная республика, дмитрий садовник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Садовник, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска применили нестандартные радиочастоты управления БПЛА при атаке на Донецк в прошедшее воскресенье, рассказал РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник.
"В минувшее воскресенье по Донецку была осуществлена массированная атака с применением БПЛА. В ходе применения БПЛА были зафиксированы нестандартные радиочастотные диапазоны управления и передачи видеосигнала. Речь идет о диапазоне около 7,2 ГГц", - сказал Садовник.
Он добавил, что применение указанного диапазона требует соответствующих видеопередатчиков, антенн с поддержкой высокочастотного спектра, а также адаптированных приемных модулей. Использование подобных технических решений косвенно указывает на задействование подразделений с расширенными компетенциями в области БПЛА и радиосвязи.
В минувшее воскресенье, как сообщали в штабе обороны ДНР, в небе над Донецком были сбиты 12 БПЛА ВСУ.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала