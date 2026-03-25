Эксперт предупредил об опасности использования непроверенного VPN

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Использование непроверенного VPN-сервиса может создать риски для сохранности персональных данных и привести перегреву телефона, заявил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Ранее в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал о том, что бесплатные VPN-сервисы не обеспечивают заявленный уровень безопасности и могут собирать данные о пользователях.

"Использование программы из недостоверных источников может вызвать перегрев телефона и создать дополнительные киберриски в случае использования запрещенных сервисов", - сказал порталу NEWS.ru Мясоедов.