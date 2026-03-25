Рейтинг@Mail.ru
В Доме Булгакова открылась выставка работ Владимира Волка
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:05 25.03.2026 (обновлено: 14:53 25.03.2026)
В Доме Булгакова открылась выставка работ Владимира Волка
В Доме Булгакова открылась выставка работ Владимира Волка - РИА Новости, 25.03.2026
В Доме Булгакова открылась выставка работ Владимира Волка
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита", рассказала... РИА Новости, 25.03.2026
культура
россия
москва
раменский
михаил булгаков
ирина волк
владимир волков (политик)
юнеско
россия
москва
раменский
Ирина Волк на открытии выставки работ Владимира Волка в Доме Булгакова
В Доме Булгакова открылась выставка работ Владимира Волка
россия, москва, раменский, михаил булгаков, ирина волк, владимир волков (политик), юнеско
Культура, Россия, Москва, Раменский, Михаил Булгаков, Ирина Волк, Владимир Волков (политик), ЮНЕСКО
В Доме Булгакова открылась выставка работ Владимира Волка

В Доме Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита", рассказала журналистам дочь художника, официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В музее Булгакова открылась выставка работ моего папы, посвященная одному из самых ярких писателей XX века и его "закатному" роману "Мастер и Маргарита". Я очень рада открытию именно этой экспозиции, так как значительная часть папиных картин и гравюр создана после прочтения им в середине 60-х годов прошлого века этого еще официально не изданного философского произведения. Можно сказать, что это была первая художественная интерпретация романа в красках", — сказала Волк.

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману Мастер и Маргарита

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

1 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману Мастер и Маргарита

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

2 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману Мастер и Маргарита

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

3 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману Мастер и Маргарита

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

4 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману Мастер и Маргарита

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

5 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману Мастер и Маргарита

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

6 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману Мастер и Маргарита

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

7 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману Мастер и Маргарита

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

8 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману Мастер и Маргарита

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

9 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

1 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

2 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

3 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

4 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

5 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

6 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

7 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

8 из 9

В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".

9 из 9
По ее словам, когда энтузиасты только приступили к созданию музея Булгакова в доме № 10 по Большой Садовой, ее отец принес им свои полотна, а затем передал их в дар музею.
Выставка приурочена к 135-летию со дня рождения Булгакова и 60-летию с момента публикации первой части романа "Мастер и Маргарита" в журнале "Москва". В экспозиции представлены более 50 скульптурных, живописных и графических произведений Волка, его личные вещи и инструменты.
"В год 135-летия со дня рождения писателя здесь, в Булгаковском доме, до 7 июня можно увидеть еще восемь картин, две чеканки и скульптуру, созданные папой", — добавила Ирина Волк.
Владимир Волк — известный художник-шестидесятник, чье творчество связано с эпохой оттепели. Автор сотен живописных и графических полотен, скульптурных произведений и икон. Родился в подмосковном городе Раменское в 1939 году. В 1964-м окончил Заочный университет искусств, в 1969-м — художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института.
Сильное впечатление на художника оказал роман "Мастер и Маргарита", попавший ему в руки задолго до публикации. Первая работа Волка, посвященная Булгакову, датирована 1959 годом.
Волк — член Союза художников СССР, Ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО, Союза художников России, МСХ, Творческого союза художников России и Международной федерации художников, творческого объединения художников "Большое гнездо".
КультураРоссияМоскваРаменскийМихаил БулгаковИрина ВолкВладимир Волков (политик)ЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала