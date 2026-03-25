В Доме Булгакова открылась выставка работ Владимира Волка

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита", рассказала журналистам дочь художника, официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В музее Булгакова открылась выставка работ моего папы, посвященная одному из самых ярких писателей XX века и его "закатному" роману "Мастер и Маргарита". Я очень рада открытию именно этой экспозиции, так как значительная часть папиных картин и гравюр создана после прочтения им в середине 60-х годов прошлого века этого еще официально не изданного философского произведения. Можно сказать, что это была первая художественная интерпретация романа в красках", — сказала Волк.
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
1 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
2 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
3 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
4 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
5 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
6 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
7 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
8 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
9 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
1 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
2 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
3 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
4 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
5 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
6 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
7 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
8 из 9
В столичном музее Михаила Булгакова открылась выставка работ художника Владимира Волка, посвященная писателю и его роману "Мастер и Маргарита".
9 из 9
По ее словам, когда энтузиасты только приступили к созданию музея Булгакова в доме № 10 по Большой Садовой, ее отец принес им свои полотна, а затем передал их в дар музею.
Выставка приурочена к 135-летию со дня рождения Булгакова и 60-летию с момента публикации первой части романа "Мастер и Маргарита" в журнале "Москва". В экспозиции представлены более 50 скульптурных, живописных и графических произведений Волка, его личные вещи и инструменты.
"В год 135-летия со дня рождения писателя здесь, в Булгаковском доме, до 7 июня можно увидеть еще восемь картин, две чеканки и скульптуру, созданные папой", — добавила Ирина Волк.
Владимир Волк — известный художник-шестидесятник, чье творчество связано с эпохой оттепели. Автор сотен живописных и графических полотен, скульптурных произведений и икон. Родился в подмосковном городе Раменское в 1939 году. В 1964-м окончил Заочный университет искусств, в 1969-м — художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института.
Сильное впечатление на художника оказал роман "Мастер и Маргарита", попавший ему в руки задолго до публикации. Первая работа Волка, посвященная Булгакову, датирована 1959 годом.
Волк — член Союза художников СССР, Ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО, Союза художников России, МСХ, Творческого союза художников России и Международной федерации художников, творческого объединения художников "Большое гнездо".
