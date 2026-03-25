Сенат США проводит закрытый брифинг по Украине

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Комитет по международным делам сената США проводит закрытый брифинг по теме конфликта на Украине, следует из расписания на сайте сената.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США хотели бы увидеть встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским для заключения сделки по Украине. Кроме того, по его словам, США приближаются к возможному урегулированию украинского конфликта.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия - США - Украина состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Трамп ранее также выразил удивление нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России.