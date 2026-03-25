"Могут долететь". На Украине испугались угрозы со стороны Ирана

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Иран может попытаться ударить по территории Украины, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский в интервью telegraf.ua.
При этом депутат считает, что украинские системы ПВО якобы смогут справиться с ними.
Председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи 14 марта заявил, что территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что отправил "соответствующих специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Президент США Дональд Трамп опроверг это заявление.
Позже Зеленский в интервью израильскому телеканалу i24 заявил, что не боится предупреждений со стороны Ирана по поводу вмешательства Украины в конфликт на Ближнем Востоке.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.