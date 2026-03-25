"Истечет кровью". СМИ раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украина перестала быть приоритетом для США из-за войны с Ираном, пишет чешское издание Lidovky.
"К сожалению, правы, пожалуй, эксперты в области безопасности, которые с начала вооруженного конфликта утверждали, что Украина пострадает из-за войны на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.
Автор материала также посетовал, что Киев, несмотря на попытки как-то сделать себя значимым для Вашингтона предложением помочь с противовоздушной обороной от иранских БПЛА, все равно окажется без новых ракет для ЗРК Patriot.
Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022- го.