"Трамп не простит": выходка жены Зеленского в США вызвала ярость в Киеве

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому оскорбительную выходку его супруги Елены в адрес первой леди Меланьи Трамп, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Мне кажется очень символичным, что его жена (Елена Зеленская — Прим. ред.) обратилась к креслу этому, вместо Меланьи. Видать намекает, что считает ее за пустое место, а это страшное оскорбление для первой леди США. Трамп такого не простит", — сказал он.