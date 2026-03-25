Запашный попросил Путина вернуть цирки в программу Пушкинской карты

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Народный артист России, гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуться к теме включения цирков в программу "Пушкинская карта".

Путин в среду провел заседание Совета при президенте РФ по культуре, приуроченное ко Дню работника культуры.

« "Мы просим вас предоставить возможность нашей молодежи использовать "Пушкинскую карту". Я в прошлый раз поднимал этот вопрос, и вы дали поручение проработать. Но на сегодняшний момент вопрос так и остается открытым", - сказал Запашный

Он отметил, что существует мнение, что цирк не должен входить в программу, потому что якобы не является полноценным искусством и не направлен на работу с молодежью.

"На сегодняшний момент на манеже Большого Московского цирка с успехом идет сказка "о Золотой рыбке" в постановке моего брата Аскольда Запашного, и ее уже посетили почти полмиллиона зрителей", - уточнил Запашный.

Он подчеркнул, что речь идет не только о Москве , но и о регионах: вхождение цирка в "Пушкинскую карту" очень сильно поможет деятельности компании Росгосцирк