Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 25.03.2026 (обновлено: 17:43 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/tramp-2082884663.html
"Бомбит перманентно". Ошибка Трампа по Ирану поразила Запад
Американский лидер Дональд Трамп осознал, что допустил ошибку, начав агрессию против Ирана, но он уже не может выкарабкаться из этой ситуации, пишет словацкая... РИА Новости, 25.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081799301_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_53c53ff0d7c14d4b8e6191b29a79b581.jpg
https://ria.ru/20260325/iran-2082856286.html
https://ria.ru/20260325/ukraina-2082864860.html
https://ria.ru/20260325/iran-2082878236.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081799301_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_fb36c617582c04c337db700d6a342ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Мохаммад-Багер Галибаф, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп осознал, что допустил ошибку, начав агрессию против Ирана, но он уже не может выкарабкаться из этой ситуации, пишет словацкая газета Pravda.
"Дональд Трамп уже знает, что, напав на Иран, совершил судьбоносную ошибку. Он с радостью выбрался бы из этого конфликта, но уже слишком увяз. <…> Трампу, вероятно, даже в страшном сне не снилось, что Иран может бомбить американские военные базы в арабских государствах Персидского залива, как и местные НПЗ и порты. Однако именно это и произошло. США и этим государствам нечем себя защитить. Мстить Ирану бесполезно: Израиль бомбит своего противника перманентно. И что это дало?" — говорится в публикации.
Иранские военные катера в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
По словам автора статьи, глава Белого дома рискует потерять престиж и уважение, поэтому сделает все, чтобы как можно скорее завершить конфликт, достигнув компромисса.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране заявляют, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Сегодня газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала