Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/tramp-2082825175.html
Трампу ежедневно показывают ролики с ударами по Ирану, передает NBC
Американские чиновники ежедневно показывают президенту Дональду Трампу короткие видеоролики-отчеты с кадрами ударов по территории Ирана, которые, по мнению... РИА Новости, 25.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
каролин левитт
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082456517_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_c1e6bf2f8c201baf6ce07224fd5204fb.jpg
https://ria.ru/20260325/bombardirovschik-2082816198.html
https://ria.ru/20260325/iran-2082768246.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082456517_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93d66d8d4de140f1dbc698096aa801c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американские чиновники ежедневно показывают президенту Дональду Трампу короткие видеоролики-отчеты с кадрами ударов по территории Ирана, которые, по мнению некоторых союзников Трампа, могут создавать у президента неверное или неполное впечатление о ходе конфликта, сообщает телеканал NBC со ссылкой на множество чиновников США.
"Каждый день с начала войны в Иране американские военные чиновники составляют для президента Дональда Трампа видеообращение, в котором показываются кадры самых крупных и успешных ударов по иранским целям за предыдущие 48 часов", - утверждается в сообщении телеканала.
Чиновники заявили, что видеоролики длиной около нескольких минут, демонстрирующие бомбардировки иранской техники и военных объектов Центральным командованием США, - не единственная информация, которую Трамп получает о конфликте: он также заслушивает обновленную информацию из бесед с высокопоставленными военными и представителями разведки, иностранными лидерами и новостей.
"Однако видеобрифинг вызывает опасения у некоторых союзников Трампа, что он, возможно, не получает или не усваивает полную картину войны", - добавляет телеканал.
По словам собеседников NBC, видеоролики также усиливают разочарование Трампа в освещении действий американских военных в СМИ. Трамп, ссылаясь на успехи, показанные ему в ежедневных видеороликах, в частном порядке задается вопросом, почему его администрация не может лучше влиять на общественное мнение.
При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отвергла утверждение о том, что Трамп не получает информацию, как об успехах, так и о неудачах США, в полном объеме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала