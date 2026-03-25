Трампу ежедневно показывают ролики с ударами по Ирану, передает NBC

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американские чиновники ежедневно показывают президенту Дональду Трампу короткие видеоролики-отчеты с кадрами ударов по территории Ирана, которые, по мнению некоторых союзников Трампа, могут создавать у президента неверное или неполное впечатление о ходе конфликта, сообщает телеканал NBC со ссылкой на множество чиновников США.
"Каждый день с начала войны в Иране американские военные чиновники составляют для президента Дональда Трампа видеообращение, в котором показываются кадры самых крупных и успешных ударов по иранским целям за предыдущие 48 часов", - утверждается в сообщении телеканала.
Чиновники заявили, что видеоролики длиной около нескольких минут, демонстрирующие бомбардировки иранской техники и военных объектов Центральным командованием США, - не единственная информация, которую Трамп получает о конфликте: он также заслушивает обновленную информацию из бесед с высокопоставленными военными и представителями разведки, иностранными лидерами и новостей.
"Однако видеобрифинг вызывает опасения у некоторых союзников Трампа, что он, возможно, не получает или не усваивает полную картину войны", - добавляет телеканал.
По словам собеседников NBC, видеоролики также усиливают разочарование Трампа в освещении действий американских военных в СМИ. Трамп, ссылаясь на успехи, показанные ему в ежедневных видеороликах, в частном порядке задается вопросом, почему его администрация не может лучше влиять на общественное мнение.
При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отвергла утверждение о том, что Трамп не получает информацию, как об успехах, так и о неудачах США, в полном объеме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
