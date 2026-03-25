Трамп в среду проведет закрытый брифинг с разведкой

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет в среду закрытый брифинг с представителями разведсообщества для обсуждения хода якобы переговоров с Ираном на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, следует из графика главы государства, опубликованного Белым домом.
Брифинг разведки запланировали на 13.00 (20.00 мск) в закрытом от прессы формате, следует из графика.
Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней. Председатель парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф в тот же день подчеркнул, что переговоров с Соединенными Штатами не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
Во вторник американский лидер заявил, что в ходе переговоров Иран якобы согласился навсегда отказаться от планов получения ядерного оружия, и добавил, что к власти в исламской республике пришли новые лидеры, что позволяет говорить о смене политического режима в стране. В тот же день Трамп упомянул о ценном "подарке" от ИРИ, который связан с Ормузским проливом, однако отказался раскрывать подробности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.