Эксперт прокомментировал идею Запада о контроле над Ормузским проливом

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Идея западных стран по установлению контроля над Ормузским проливом не имеет военного решения, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного британского чиновника сообщило, что Великобритания предложила провести саммит по разблокировке Ормузского пролива. Как отмечал собеседник издания, Лондон хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.
Как отметил в беседе с изданием эксперт, идея Лондона и Брюсселя создать коалицию стран для открытия Ормузского пролива актуальна, но слабореализуема. Подчеркивается, что у Запада "нет плана "Б" по выходу из иранского кризиса, а британский премьер Кир Стармер вызывает скепсис даже в самом западном лагере".
Ранее более 30 стран, включая Британию, заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.