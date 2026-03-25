Эксперт прокомментировал идею Запада о контроле над Ормузским проливом - РИА Новости, 25.03.2026
16:43 25.03.2026
Эксперт прокомментировал идею Запада о контроле над Ормузским проливом
Эксперт прокомментировал идею Запада о контроле над Ормузским проливом - РИА Новости, 25.03.2026
Эксперт прокомментировал идею Запада о контроле над Ормузским проливом
Идея западных стран по установлению контроля над Ормузским проливом не имеет военного решения, считает профессор кафедры европейских исследований факультета... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T16:43:00+03:00
2026-03-25T16:43:00+03:00
ормузский пролив
иран
сша
ормузский пролив
иран
сша
ормузский пролив, в мире, иран, сша
Ормузский пролив, В мире, Иран, США
Эксперт прокомментировал идею Запада о контроле над Ормузским проливом

Ткаченко: у идеи Запада о контроле над Ормузским проливом нет военного решения

© REUTERS / Hamad I MohammedВоеннослужащий ВМС США в Ормузском проливе
Военнослужащий ВМС США в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© REUTERS / Hamad I Mohammed
Военнослужащий ВМС США в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Идея западных стран по установлению контроля над Ормузским проливом не имеет военного решения, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного британского чиновника сообщило, что Великобритания предложила провести саммит по разблокировке Ормузского пролива. Как отмечал собеседник издания, Лондон хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.
Иран возложил на США ответственность за ситуацию в Ормузском проливе
"Поставленная Западом задача по установлению контроля над Ормузским проливом военного решения не имеет. Иран создал мощную военную архитектуру, включающую минирование, беспилотные катера, артиллерию, ракетные системы", - сказал он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Как отметил в беседе с изданием эксперт, идея Лондона и Брюсселя создать коалицию стран для открытия Ормузского пролива актуальна, но слабореализуема. Подчеркивается, что у Запада "нет плана "Б" по выходу из иранского кризиса, а британский премьер Кир Стармер вызывает скепсис даже в самом западном лагере".
Ранее более 30 стран, включая Британию, заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Дмитриев оценил участие Лондона в открытии Ормузского пролива
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
Между бегством и капитуляцией: у Вашингтона не осталось выхода
Ормузский проливВ миреИранСША
 
 
