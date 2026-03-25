МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка начал разжировку к лету, процесс постепенного сброса веса, накопленного за зиму, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Манул Тимофей начал подготовку к теплому сезону - разжировку, процесс постепенного сброса веса, накопленного за зиму. Палласов кот - один из любимцев посетителей и символ Московского зоопарка , подведомственного столичному департаменту культуры", - говорится в сообщении

Отмечается, что в природе эти животные накапливают жировые запасы, чтобы успешно пережить суровые зимы.

"Набирать вес манул начал с приходом осени. Еще до наступления холодов зоологи постепенно увеличивали количество его корма, и к середине зимы вес Тимофея достиг 6,5 килограмма. Сейчас он весит 5,6 килограмма, в его рацион входят грызуны и перепелки", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что процесс разжировки постепенно скорректируют: уже в мае количество разгрузочных дней увеличится до двух в неделю. Ориентировочно процесс завершится к началу лета.

"С наступлением солнечной погоды изменилось и социальное поведение Тимофея. Он стал чаще выходить из своего домика на свежий воздух. Горожане могут увидеть его на прогулке в уличном вольере около девяти утра, а также в дневные часы", - подчеркивается в сообщении.

Поясняется, что манул также начал сбрасывать густой подшерсток - ближе к июню его шерсть приобретет рыжие оттенки.

"Мы разработали для Тимофея плавный график снижения веса. Сейчас у него один разгрузочный день в неделю: как правило, в воскресенье он обходится без еды. В остальные дни манул получает корм один раз в сутки, ежедневная порция составляет примерно 150–170 граммов", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова , слова которой приводятся в сообщении.

Она отметила, что зоологи тщательно следят за динамикой веса с помощью регулярных взвешиваний, нужно сделать этот процесс максимально плавным и физиологичным.