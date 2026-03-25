Тестирование по русскому языку прошли семь тысяч школьников из Подмосковья

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Участие в тренировочном тестировании по русскому языку в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) приняли 7 тысяч девятиклассников из Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Тренировочное тестирование помогает понять, насколько ученики готовы к ОГЭ, и отработать все организационные и технологические процедуры экзамена, включая правила заполнения бланков. Задания составлены в формате ОГЭ 2026 года. На выполнение работы школьникам отвели 3 часа 55 минут.