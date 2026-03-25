Мерц объяснил, почему Украине не нужны Taurus от Германии
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 25.03.2026 (обновлено: 22:13 25.03.2026)
Мерц объяснил, почему Украине не нужны Taurus от Германии
Мерц объяснил, почему Украине не нужны Taurus от Германии
Киеву не понадобятся немецкие ракеты Taurus, поскольку у него уже есть своя альтернатива, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 25.03.2026
БЕРЛИН, 25 мар — РИА Новости. Киеву не понадобятся немецкие ракеты Taurus, поскольку у него уже есть своя альтернатива, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Украины уже есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые она частично разработала сама, в том числе с нашей помощью, и которые значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество ракет Taurus, которое мы могли бы поставить", — сказал он в бундестаге.
По его словам, ранее он выступал за поставки таких ракет, потому что в запасах бундесвера их было достаточно. Теперь же надобность в них якобы отпала, потому что Украина вооружена "лучше, чем когда-либо прежде".
"Однако у нее есть серьезные проблемы с финансированием, поэтому дополнительное оружие сейчас не решает проблему", — заключил Мерц.
В конце февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что власти Германии по-прежнему исключают поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus.
Как ранее подчеркивал Владимир Путин, их применение в зоне СВО нанесет ущерб отношениям России и Германии, но на ход боевых действий не повлияет.
