Суд заново рассмотрит дело новосибирского экс-министра ЖКХ
11:38 25.03.2026
Суд заново рассмотрит дело новосибирского экс-министра ЖКХ
2026-03-25T11:38:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирск
новосибирский областной суд
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Новосибирский областной суд
© Фото : Управление Судебного департамента и суды НСОДенис Архипов в зале суда
Денис Архипов в зале суда. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное решение Новосибирского облсуда и направил дело бывшего министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости адвокат Архипова Иван Рассолов.
"Апелляционное определение Новосибирского областного суда отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение", - сказал собеседник агентства, уточнив, что защита продолжит добиваться полного оправдания Архипова.
В июне 2025 года Центральный районный суд Новосибирска признал Архипова виновным в злоупотреблении полномочиями, приговорил к 1,5 годам лишения свободы, но освободил от наказания в связи с его полным отбытием: был учтен срок нахождения министра под стражей и домашним арестом. Решение обжаловали обе стороны, однако Новосибирский облсуд 17 сентября 2025 года утвердил приговор, отменив взыскание с Архипова 220 миллионов рублей ущерба.
Ранее прокуратура сообщала, что 25 июля 2018 года между министерством в лице Архипова и бывшим регоператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с мусором сроком на 10 лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей.
По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств.
