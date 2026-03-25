Студенты из Индии плетут маскировочные сети для бойцов СВО в Ярославле

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Студенты из Индии плетут маскировочные сети для бойцов спецоперации в Ярославле, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"Студенты-медики из Индии присоединились к волонтёрам военно-патриотического центра "Рокот Ярославль". В год Народного единства особенно ценно, что ребята, которые приехали учиться и жить в России, решили внести свой вклад в общее для страны дело и вместе с "Молодёжкой Народного фронта" приняли участие в плетении маскировочных сетей", - сказали в пресс-службе.

Волонтёры "Рокота" отметили, что приход иностранных студентов не только ускорил процесс изготовления сетей, но и подарил участникам чувство единства, поделились в Народном фронте.