Студенты из Индии плетут маскировочные сети для бойцов СВО в Ярославле
Студенты из Индии плетут маскировочные сети для бойцов спецоперации в Ярославле, сообщили в пресс-службе Народного фронта. РИА Новости, 25.03.2026
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Студенты из Индии плетут маскировочные сети для бойцов спецоперации в Ярославле, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Студенты-медики из Индии присоединились к волонтёрам военно-патриотического центра "Рокот Ярославль". В год Народного единства особенно ценно, что ребята, которые приехали учиться и жить в России, решили внести свой вклад в общее для страны дело и вместе с "Молодёжкой Народного фронта" приняли участие в плетении маскировочных сетей", - сказали в пресс-службе.
Волонтёры "Рокота" отметили, что приход иностранных студентов не только ускорил процесс изготовления сетей, но и подарил участникам чувство единства, поделились в Народном фронте.
"Сегодня мы впервые плетём сети, и могу сказать, что это по-настоящему отличный опыт – помочь российским военным. Я очень рада быть здесь и очень счастлива быть частью этого мероприятия. Мы любим российских военных, и мы любим эту страну. Спасибо", - цитируют в пресс-службе студентку Ярославского государственного медицинского университета Малге Маллешвари.