14:23 25.03.2026
В Калужской области студента осудили за поджог релейных шкафов
Студента, поджигавшего в Калужской области по заказу украинских спецслужб релейные шкафы, приговорили к 19 годам колонии, сообщило УФСБ по региону. РИА Новости, 25.03.2026
происшествия
россия
калужская область
украина
В Калужской области студента осудили за поджог релейных шкафов

В Калужской области студента приговорили к 19 годам за поджог релейных шкафов

Статуя богини правосудия. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Студента, поджигавшего в Калужской области по заказу украинских спецслужб релейные шкафы, приговорили к 19 годам колонии, сообщило УФСБ по региону.
УФСБ установило, что гражданин России добровольно связался с представителем спецслужбы Украины. Он сообщил им, что готов выступать против национальной безопасности России. В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что речь идет о студенте - он учился в Калужской области.
"По заданию кураторов фигурант распространял листовки, содержащие инструкции для военнослужащих ВС РФ по сдаче в плен и советы по уклонению от воинского призыва, совершил поджоги релейных шкафов, используемых на объектах критической инфраструктуры региона, произвел сожжение автомобиля с символикой СВО", - сообщает УФСБ.
Студента задержали с поличным при попытке выполнить одно из заданий иностранных кураторов. Он стал фигурантом уголовных дел по части 1 статьи 205 УК РФ (Теракт), части 1 статьи 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, признанной террористической), по статье 275 УК РФ (Государственная измена).
"Вторым Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным. Он приговорен к 19 годам лишения свободы, с выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей", - сообщило ведомство.
