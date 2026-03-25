В Калужской области студента осудили за поджог релейных шкафов

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Студента, поджигавшего в Калужской области по заказу украинских спецслужб релейные шкафы, приговорили к 19 годам колонии, сообщило УФСБ по региону.

"По заданию кураторов фигурант распространял листовки, содержащие инструкции для военнослужащих ВС РФ по сдаче в плен и советы по уклонению от воинского призыва, совершил поджоги релейных шкафов, используемых на объектах критической инфраструктуры региона, произвел сожжение автомобиля с символикой СВО", - сообщает УФСБ.

Студента задержали с поличным при попытке выполнить одно из заданий иностранных кураторов. Он стал фигурантом уголовных дел по части 1 статьи 205 УК РФ (Теракт), части 1 статьи 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, признанной террористической), по статье 275 УК РФ (Государственная измена).