https://ria.ru/20260325/student-2082828593.html
В Калужской области студента осудили за поджог релейных шкафов
Студента, поджигавшего в Калужской области по заказу украинских спецслужб релейные шкафы, приговорили к 19 годам колонии, сообщило УФСБ по региону. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T14:23:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Калужской области студента приговорили к 19 годам за поджог релейных шкафов
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Студента, поджигавшего в Калужской области по заказу украинских спецслужб релейные шкафы, приговорили к 19 годам колонии, сообщило УФСБ по региону.
УФСБ установило, что гражданин России
добровольно связался с представителем спецслужбы Украины
. Он сообщил им, что готов выступать против национальной безопасности России. В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что речь идет о студенте - он учился в Калужской области
.
«
"По заданию кураторов фигурант распространял листовки, содержащие инструкции для военнослужащих ВС РФ по сдаче в плен и советы по уклонению от воинского призыва, совершил поджоги релейных шкафов, используемых на объектах критической инфраструктуры региона, произвел сожжение автомобиля с символикой СВО", - сообщает УФСБ.
Студента задержали с поличным при попытке выполнить одно из заданий иностранных кураторов. Он стал фигурантом уголовных дел по части 1 статьи 205 УК РФ (Теракт), части 1 статьи 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, признанной террористической), по статье 275 УК РФ (Государственная измена).
«
"Вторым Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным. Он приговорен к 19 годам лишения свободы, с выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей", - сообщило ведомство.