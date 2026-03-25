Politico: заявления США по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Европе до сих пор не понимают, каких мер от них добиваются США в вопросе разблокировки Ормузского пролива, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
"Хотелось бы большей предсказуемости, большей ясности и большей стратегической дальновидности, и не только в этой ситуации", — приводит издание слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
По данным газеты, Вашингтон не передавал союзникам никаких официальных запросов о содействии техникой. Как отмечает Politico, из-за противоречивых заявлений американской стороны вопрос разблокировки судоходства по этому морскому пути зашел в тупик.
Ранее президент США Дональд Трамп упрекал НАТО в нежелании помогать Штатам в разблокировке пролива.
В конце февраля Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Исламская республика в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти в регионе.