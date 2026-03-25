Рейтинг@Mail.ru
Politico: заявления США по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 25.03.2026 (обновлено: 22:37 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/ssha-2082935276.html
Politico: заявления США по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик
В Европе до сих пор не понимают, каких мер от них добиваются США в вопросе разблокировки Ормузского пролива, пишет газета Politico со ссылкой на европейских... РИА Новости, 25.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078664234_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_174517a9f35b24fec45ee658ad5edfff.jpg
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078664234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c76eacf516b2bda78c57bff747b4538b.jpg
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Politico: заявления США по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик

© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Европе до сих пор не понимают, каких мер от них добиваются США в вопросе разблокировки Ормузского пролива, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
"Хотелось бы большей предсказуемости, большей ясности и большей стратегической дальновидности, и не только в этой ситуации", — приводит издание слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
По данным газеты, Вашингтон не передавал союзникам никаких официальных запросов о содействии техникой. Как отмечает Politico, из-за противоречивых заявлений американской стороны вопрос разблокировки судоходства по этому морскому пути зашел в тупик.
Ранее президент США Дональд Трамп упрекал НАТО в нежелании помогать Штатам в разблокировке пролива.
В конце февраля Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Исламская республика в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти в регионе.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
Сначала новыеСначала старые
Онлайн
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Обсуждения
