США продолжают направлять огромные ресурсы Украине, заявил замглавы госдепа

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США продолжают направлять огромный объем ресурсов на поддержку Украины, заявил замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.
"Администрация (США - ред.) выделяет огромное количество ресурсов, связанных с поддержкой Украины", - сказал Динанно на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США.
Чиновник отметил, что Белый дом продолжает активно поддерживать программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предполагает закупку европейскими странами американского оружия для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.