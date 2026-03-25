В США цена на бензин приблизилась к очередному антирекорду

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США превысила четыре доллара за галлон (около 3,8 литра) в четверти штатов, подсчитало РИА Новости на основе данных аналитиков.
Только однажды цена на бензин в США превысила 4 доллара во всех штатах: с мая 2022 года началось подорожание, и в июне того года бензин стал дороже 5 долларов - исторический антирекорд. До августа того года средняя цена на бензин держалась выше 4 долларов, он подешевел лишь к сентябрю. Еще один пик пришелся на август 2023 года, когда цена вновь приблизилась к 4 долларам.
Нынешняя средняя цена бензина в США составляет 3,98 доллара, следует из данных американской автомобильной ассоциации. За месяц стоимость топлива выросла более чем на доллар. Самый дорогой бензин в Калифорнии - 5,8 доллара, на Гавайях и в штате Вашингтон за топливо тоже просят более 5 долларов.
В столичном округе Колумбия и еще в 12 штатах цена превысила 4 доллара.
Всего дважды в истории США средняя цена на бензин превышала эту отметку: летом 2022 года и в июле 2008 года, когда стоимость барреля нефти приблизилась к 145 долларам. Таким образом, цена на бензин в США подбирается к очередному антирекорду.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.