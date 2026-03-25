В США цена на бензин приблизилась к очередному антирекорду

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США превысила четыре доллара за галлон (около 3,8 литра) в четверти штатов, подсчитало РИА Новости на основе данных аналитиков.

Всего дважды в истории США средняя цена на бензин превышала эту отметку: летом 2022 года и в июле 2008 года, когда стоимость барреля нефти приблизилась к 145 долларам. Таким образом, цена на бензин в США подбирается к очередному антирекорду.