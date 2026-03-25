17:01 25.03.2026
США ждут большего от союзников по ситуации в Ормузе, заявил Уитакер
США ждут большего от союзников по ситуации в Ормузе, заявил Уитакер
Союзники США начали подключаться к вопросу обеспечения безопасности в Ормузском проливе, но Вашингтон хочет большего, заявил в среду постоянный представитель... РИА Новости, 25.03.2026
В мире, США, Ормузский пролив, Иран, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
США ждут большего от союзников по ситуации в Ормузе, заявил Уитакер

Уитакер: союзники США подключаются к ситуации в Ормузе, но США ждут большего

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Союзники США начали подключаться к вопросу обеспечения безопасности в Ормузском проливе, но Вашингтон хочет большего, заявил в среду постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил 22 марта, что группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО, занимается планированием будущих действий по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Он отметил, что помимо членов НАТО в работе участвует ряд других государств, но не уточнил, когда страны будут готовы приступить к реальным действиям в проливе.
"Есть союзники, которые подключаются… Есть ключевые союзники, которые предоставляют нам что-то. Но просто мы хотим больше, и нам нужно больше", - сказал Уитакер в эфире телеканала Fox Business.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
