Энергетический кризис скоро перекинется на США, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2026
09:31 25.03.2026
Энергетический кризис скоро перекинется на США, пишут СМИ
Энергетический кризис скоро перекинется на США, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2026
Энергетический кризис скоро перекинется на США, пишут СМИ
Энергетический кризис скоро перекинется на США в случае, если они не смогут урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем в скором времени, сообщает... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T09:31:00+03:00
2026-03-25T09:31:00+03:00
в мире
иран
сша
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
персидский залив
в мире, иран, сша, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Энергетический кризис скоро перекинется на США, пишут СМИ

WSJ: США настигнет энергетический кризис, если конфликт с Ираном не разрешится

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Энергетический кризис скоро перекинется на США в случае, если они не смогут урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем в скором времени, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на трейдеров.
"Если мирные переговоры не дадут результатов в скором времени…, рекордно высокие цены на определенные сорта ближневосточной нефти скоро отразятся на США", - пишет издание.
Мир замер на пороге новой нефтяной реальности
Газета отмечает, что на фоне проблем с поставками из стран Персидского залива покупатели в Азии активно ищут схожие варианты нефти для производства дизеля и авиационного топлива.
Трейдеры опасаются, что переговоры США с Ираном могут оказаться безрезультатными, при этом свободный проход нефтяных танкеров, по их мнению, возможен только в случае, если Иран согласится на прекращение огня.
По мнению аналитика Хельге Андре Мартинсена из норвежского инвестиционного банка DNB Carnegi, которого опросила газета, разрешения кризиса удастся добиться, если будет восстановлен проход через Ормузский пролив, страны Персидского залива отменят сокращения добычи нефти, а санкции в отношении Ирана и России будут в долгосрочном порядке ослаблены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Своих не бросаем: Израиль жестоко подставил Трампа в Иране ради России
В миреИранСШАПерсидский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
