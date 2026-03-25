Энергетический кризис скоро перекинется на США, пишут СМИ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Энергетический кризис скоро перекинется на США в случае, если они не смогут урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем в скором времени, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на трейдеров.
"Если мирные переговоры не дадут результатов в скором времени…, рекордно высокие цены на определенные сорта ближневосточной нефти скоро отразятся на США", - пишет издание.
Газета отмечает, что на фоне проблем с поставками из стран Персидского залива покупатели в Азии активно ищут схожие варианты нефти для производства дизеля и авиационного топлива.
По мнению аналитика Хельге Андре Мартинсена из норвежского инвестиционного банка DNB Carnegi, которого опросила газета, разрешения кризиса удастся добиться, если будет восстановлен проход через Ормузский пролив, страны Персидского залива отменят сокращения добычи нефти, а санкции в отношении Ирана и России будут в долгосрочном порядке ослаблены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.