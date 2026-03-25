Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/ssha-2082754901.html
В США признали, что у властей нет доказательств преступлений Пауэлла
В США признали, что у властей нет доказательств преступлений Пауэлла
Заместитель федерального прокурора в Вашингтоне Джей-Эй Массукко-Латаиф признал, что у властей США нет доказательств правонарушений со стороны главы Федеральной РИА Новости, 25.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg
https://ria.ru/20260227/frs-2077036253.html
https://ria.ru/20260312/tramp-2080358131.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_0e0ce8df31add56bc1f25f4e0e367b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Вашингтон (штат), Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Прокурор Массукко-Латаиф: у властей США нет доказательств правонарушений Пауэлла

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заместитель федерального прокурора в Вашингтоне Джей-Эй Массукко-Латаиф признал, что у властей США нет доказательств правонарушений со стороны главы Федеральной резервной систем (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает газета Washington Post со ссылкой на стенограмму закрытых слушаний.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за чрезмерно дорогой проект здания штаб-квартиры ведомства, называя его "самым коррупционным". По сообщениям американских СМИ, изначальная стоимость составляла примерно 1,9 миллиарда долларов, однако затем она увеличилась до 2,5 миллиардов долларов. В январе Пауэлл заявил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям Трампа и снижать процентные ставки.
Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: ФРС оспаривает в суде повестки, выданные главе агентства Пауэллу
27 февраля, 04:19
"Массукко-Латаиф, которого ранее назначили главой уголовного отдела прокурора США в округе Колумбия, заявил на слушании 3 марта, что юристы министерства юстиции "в настоящее время не знают", каковы доказательства мошенничества или преступных действий (со стороны Пауэлла - ред.)", - говорится в материале издания.
Как отмечается, Массукко-Латаиф лишь утверждал, что стоимость проекта реконструкции превысила бюджет на 1,2 миллиарда долларов, что "кажется неправильным". Он также заявил, что минюсту неизвестно, какие заявления Пауэлла перед конгрессом были ложными, указав, что "есть определенные моменты, затронутые им, которые вызвали обеспокоенность".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки
12 марта, 22:45
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала