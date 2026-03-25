https://ria.ru/20260325/ssha-2082754901.html
В США признали, что у властей нет доказательств преступлений Пауэлла
Заместитель федерального прокурора в Вашингтоне Джей-Эй Массукко-Латаиф признал, что у властей США нет доказательств правонарушений со стороны главы Федеральной РИА Новости, 25.03.2026
в мире
сша
вашингтон (штат)
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg
https://ria.ru/20260227/frs-2077036253.html
https://ria.ru/20260312/tramp-2080358131.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_0e0ce8df31add56bc1f25f4e0e367b05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Прокурор Массукко-Латаиф: у властей США нет доказательств правонарушений Пауэлла
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Заместитель федерального прокурора в Вашингтоне Джей-Эй Массукко-Латаиф признал, что у властей США нет доказательств правонарушений со стороны главы Федеральной резервной систем (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на стенограмму закрытых слушаний.
Президент США Дональд Трамп
неоднократно критиковал Пауэлла
за чрезмерно дорогой проект здания штаб-квартиры ведомства, называя его "самым коррупционным". По сообщениям американских СМИ, изначальная стоимость составляла примерно 1,9 миллиарда долларов, однако затем она увеличилась до 2,5 миллиардов долларов. В январе Пауэлл заявил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС
. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям Трампа и снижать процентные ставки.
"Массукко-Латаиф, которого ранее назначили главой уголовного отдела прокурора США в округе Колумбия, заявил на слушании 3 марта, что юристы министерства юстиции "в настоящее время не знают", каковы доказательства мошенничества или преступных действий (со стороны Пауэлла - ред.)", - говорится в материале издания.
Как отмечается, Массукко-Латаиф лишь утверждал, что стоимость проекта реконструкции превысила бюджет на 1,2 миллиарда долларов, что "кажется неправильным". Он также заявил, что минюсту неизвестно, какие заявления Пауэлла перед конгрессом были ложными, указав, что "есть определенные моменты, затронутые им, которые вызвали обеспокоенность".