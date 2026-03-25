Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США уничтожили в Эквадоре молочную ферму вместо лагеря наркоторговцев - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/ssha-2082746748.html
СМИ: США уничтожили в Эквадоре молочную ферму вместо лагеря наркоторговцев
СМИ: США уничтожили в Эквадоре молочную ферму вместо лагеря наркоторговцев - РИА Новости, 25.03.2026
СМИ: США уничтожили в Эквадоре молочную ферму вместо лагеря наркоторговцев
США в начале марта, вопреки своим заявлениям, уничтожили в Эквадоре не тренировочный лагерь "наркотеррористов", а молочную ферму, пишет газета New York Times со РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T04:31:00+03:00
2026-03-25T04:31:00+03:00
в мире
сша
эквадор
гуаяс
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260321/ssha-2082090469.html
https://ria.ru/20260320/usa-2082059134.html
https://ria.ru/20260309/udar-2079457877.html
сша
эквадор
гуаяс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, эквадор, гуаяс, пит хегсет
В мире, США, Эквадор, Гуаяс, Пит Хегсет
СМИ: США уничтожили в Эквадоре молочную ферму вместо лагеря наркоторговцев

NYT: США уничтожили в Эквадоре молочную ферму вместо лагеря наркоторговцев

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США в начале марта, вопреки своим заявлениям, уничтожили в Эквадоре не тренировочный лагерь "наркотеррористов", а молочную ферму, пишет газета New York Times со ссылкой на собственное расследование.
Южное командование США (SOUTHCOM) 7 марта сообщало, что американские военнослужащие совместно с местными военными нанесли удары по наркоторговцам в Эквадоре. Как пишет издание, американские власти тогда выпустили видеоролик, на котором был запечатлен момент уничтожения якобы тренировочного лагеря наркоторговцев в сельской местности Эквадора.
"Военные удары, по всей видимости, уничтожили не комплекс наркоторговцев, а животноводческую и молочную ферму", - пишет газета.
По данным New York Times, речь идет об отдаленной деревне Сан-Мартин на севере Эквадора. По словам четырех источников, знакомых с операцией, военные США не принимали прямого участия в показанном на видео ударе, но предоставили свой вертолет. По рассказам работников фермы, 3 марта к ним на вертолете прибыло несколько эквадорских солдат. По их утверждению, военные облили бензином и подожгли несколько построек, а также допросили работников, побив некоторых из них прикладами. Они также якобы душили их и применяли электрошокеры. Как заявили жители поселения, 6 марта вертолеты вернулись и, судя по всему, с них сбросили на остатки фермы взрывчатку. Тогда же было снято видео, опубликованное позднее властями США.
Как пишет газета, владелец уничтоженной фермы и другие местные жители отрицают утверждения о том, что комплекс использовался для хранения оружия и как место ночевки и тренировки. По их словам, удар по ферме был частью более крупной военной операции Эквадора, в рамках которой ранее также были сожжены два заброшенных дома поблизости, а на один из них потом еще сбросили бомбы. Два американских чиновника уточнили, что спецназ США давал эквадорцам указания по этой операции, полагая, что эти дома были связаны с наркогруппировкой.
Правительство Эквадора в марте объявило о начале новой фазы борьбы с наркоторговлей и нелегальной добычей полезных ископаемых при участии Южного командования США. Президент Даниэль Нобоа ввел с 15 по 30 марта комендантский час в наиболее криминальных провинциях страны - Гуаясе, Лос-Риос, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эль-Оро, анонсировав межведомственные операции в рамках новой фазы борьбы с преступностью.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
В ноябре 2025 года военный министр США Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.
В миреСШАЭквадорГуаясПит Хегсет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала