СМИ: США требуют от Ирана демонтировать ядерный потенциал

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США в плане по выходу из конфликта из 15 пунктов требуют от Ирана демонтировать свой ядерный потенциал и взять на себя обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием, утверждает издание Times of Israel.
"Требования США к Ирану: Иран должен демонтировать свой существующий ядерный потенциал. Иран должен взять на себя обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием. На территории Ирана не будет обогащения урана", - пишет издание со ссылкой на израильский 12-й канал, который в свою очередь ссылается на западный источник.
Кроме того, в пунктах содержится требование к Ирану прекратить якобы финансирование и вооружение региональных группировок, а также руководство над ними.
США также настаивают, чтобы Ормузский пролив оставался открытым и функционировал как свободный морской коридор. Также содержится требование ограничить иранскую ракетную программу в плане дальности и количества, а дальнейшее использование ракет ограничить самообороной, пишет издание.
Взамен Иран может получить отмену всех международных санкций против него, помощь США в развитии гражданской ядерной программы, в том числе на АЭС "Бушер", и отмену механизма возврата санкций, добавляет издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.