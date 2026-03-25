Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 25.03.2026 (обновлено: 00:36 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/ssha-2082734214.html
США направили Ирану план по выходу из конфликта, утверждает NYT
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
NYT: США направили Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
«
"Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Это отражает стремление администрации (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа найти путь к выходу из конфликта", — говорится в публикации.
По данным издания, такой шаг был предпринят на фоне борьбы с экономическими последствиями нападения на ИРИ.
Помимо прочего, поясняет автор, план касается ключевых вопросов безопасности, включая иранские ракетную и ядерную программы. Также отдельным пунктом является восстановление безопасности морских путей, прежде всего в Ормузском проливе, блокировка которого привела к перебоям в поставках энергоресурсов и резкому скачку мировых цен на нефть и газ.
Как отмечает издание, Пакистан обеспечил передачу текста американского плана иранской стороне, выступив в роли дипломатического посредника.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Портал Axios ранее сообщал, что Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк, чтобы надавить на Тегеран и заставить его открыть судоходство в Ормузском проливе.
Американский лидер в понедельник рассказал, что Вашингтон и Тегеран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, в свою очередь, заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала