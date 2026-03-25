США направили Ирану план по выходу из конфликта, утверждает NYT

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Это отражает стремление администрации (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа найти путь к выходу из конфликта", — говорится в публикации.
По данным издания, такой шаг был предпринят на фоне борьбы с экономическими последствиями нападения на ИРИ.
Помимо прочего, поясняет автор, план касается ключевых вопросов безопасности, включая иранские ракетную и ядерную программы. Также отдельным пунктом является восстановление безопасности морских путей, прежде всего в Ормузском проливе, блокировка которого привела к перебоям в поставках энергоресурсов и резкому скачку мировых цен на нефть и газ.
Как отмечает издание, Пакистан обеспечил передачу текста американского плана иранской стороне, выступив в роли дипломатического посредника.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Портал Axios ранее сообщал, что Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк, чтобы надавить на Тегеран и заставить его открыть судоходство в Ормузском проливе.
Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, в свою очередь, заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.