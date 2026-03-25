Смертельный удар по врагам России: в США появится суперпартия имени Путина

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, обращенное к своим избирателям: "Я не отправлю вас воевать и умирать в глупых войнах за рубежом, которые никогда не кончаются. Я не отправлю наших сыновей и дочерей сражаться в войне против страны, о которой вы никогда не слышали. Мы собираемся вернуть наши войска домой, и мы собираемся сфокусироваться на принципе "Америка превыше всего".

Сказал он это во время предвыборной кампании в 2024 году.

Сегодня же на Ближний Восток подтягиваются все новые и новые подразделения армии США, и абсолютно все аналитики сходятся на том, что наземное вторжение в Иран неизбежно — так же как неизбежны последующие жестокие потрясения в американской политической системе, которые могут привести к ее полной перестройке.

Принято считать, что американская двухпартийная система, пережившая множество эпох и кризисов, — это некая данность. Но, судя по всему, безумная агрессия США и Израиля против Ирана изменит эту данность, а с ней — целую страну под названием Соединенные Штаты Америки, вместе с этим — и всю государственную политику и систему альянсов.

Последние опросы показывают, что большинство американцев (52 процента) категорически против военной операции против Ирана, в то время как 41 процент скорее ее поддерживает. Нужно понимать, что на протяжении всей истории США во время начала крупных военных конфликтов все общество "собиралось вокруг флага". Например, операцию "Буря в пустыне" против Ирака в самом ее начале поддерживали 79 процентов граждан Соединенных Штатов. В данном же случае очевидно, что война против Ирана крайне непопулярна с первой секунды и с каждой новой секундой ее популярность становится все меньше.

Гораздо интереснее узнать, какие драматические изменения на фоне войны происходят в двух главных партиях США — Республиканской и Демократической.

Несмотря на то что большинство республиканцев поддерживают войну (78 процентов), в партии сейчас происходит самый настоящий и, скорее всего, необратимый раскол. Ядерный электорат Трампа — то самое движение MAGA, или "Америка превыше всего", — составляет примерно 59 процентов от всех республиканцев (вернее, голосовавших за Трампа). Из ядерных почти 100 процентов поддерживают агрессию против Ирана. Но бомба с часовым механизмом заключается в том, что поддержка Трампа среди "обычных" республиканцев упала на 40 (!) процентов и сейчас почти половина "нетрамповских республиканцев" против войны. Это очень-очень много (а среди молодых избирателей за войну — только восемь процентов). Причина — Трамп предал обещание "больше никаких войн".

Начало катастрофического раскола в Республиканской партии отметили абсолютно все.

The Nation: "Разрушит ли иранская война MAGA?"

Bloomberg: "MAGA расколото — война Трампа в Иране разделяет лоялистов".

BBC: "Как война в Иране обнажила раскол в республиканской коалиции Трампа".

Чрезвычайно важный момент: исторически республиканцы занимают истерически-произраильскую позицию. Так вот: ситуация, когда Израиль и тушкой и чучелком втянул США в войну, которой не должно было быть, начала бодро снимать с республиканцев сионистские чары. Отличный пример — ранее железобетонный MAGA-активист Такер Карлсон, который сейчас стал многомиллионным голосом республиканцев, не желающих умирать за интересы Нетаньяху и его сионских мудрецов.

Это означает, что старая и не очень добрая Республиканская партия США в нынешнем виде следующих выборов, скорее всего, не переживет.

Самое забавное — это то, что Демократическая партия тоже переживает колоссальный раскол. Но в их случае раскол идет не по линии "война — мир", а по линии "США / Палестина — Израиль".

Последние опросы показывают, что 67 процентов американских демократов поддерживают Палестину и лишь 17 — Израиль, что комментаторы оценивают как "исторический сдвиг". Для сравнения: в 2013 году поддерживали палестинцев 18 процентов, а Израиль — 58.

На фоне того, что руководство Демпартии, намертво вросшее в истеблишмент, как раз изо всех сил поддерживает все авантюры и провокации Израиля, рядовые члены партии пачками отказываются поощрять текущую политику и требуют (вы будете смеяться) того самого подхода "Америка превыше всего".

Но в итоге идут они не к республиканцам, а к независимым и тем, кто не голосуют вообще (как, впрочем, и откалывающиеся республиканцы).

Природа не терпит расколов и пустоты, и многие аналитики подтверждают и отмечают все более динамичное движение к созданию третьей политической силы, главные характеристики которой:

- антивоенная и антиинтервенционалистская позиция;

- партия для народа, а не для истеблишмента ("истинная демократия");

- фокус на дипломатии и международном сотрудничестве;

- фокус на внутренних делах и национальном процветании;

- недопустимость того, чтобы политику страны определяли другие державы.

Если еще раз перечитать основные пункты мюнхенской речи президента России Владимира Путина 2007 года, то кажется, что все это списано оттуда.