Прокурор запросит срок для командующего силами беспилотных систем ВСУ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд назначил на 27 марта прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для заочно обвиняемого в теракте командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Необходимо обеспечить явку свидетелей в пятницу в 13.00 и провести прения сторон", - огласил судья план работы по делу.

Как ожидается, в этот же день прокурор запросит наказание для Бровди.

В среду прокурор огласил обвинительное заключение. Адвокат подсудимого заявила, что не считает вину Бровди доказанной. Кроме того, были зачитаны письменные показания потерпевших.

По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ , в интересах высшего военного и политического руководства Украины организовал и совершил теракт. Он отдал приказ подчиненным о дистанционном минировании участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области , в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка, в результате чего подорвался автомобиль. Журналистка Первого канала Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших лиц были ранены.