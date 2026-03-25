Прокурор запросит срок для командующего силами беспилотных систем ВСУ
Второй западный окружной военный суд назначил на 27 марта прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для заочно обвиняемого в теракте... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T14:08:00+03:00
https://ria.ru/20250327/prokofeva-2007604933.html
https://ria.ru/20251215/voenkory-2062031050.html
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд назначил на 27 марта прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для заочно обвиняемого в теракте командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Необходимо обеспечить явку свидетелей в пятницу в 13.00 и провести прения сторон", - огласил судья план работы по делу.
Как ожидается, в этот же день прокурор запросит наказание для Бровди.
В среду прокурор огласил обвинительное заключение. Адвокат подсудимого заявила, что не считает вину Бровди доказанной. Кроме того, были зачитаны письменные показания потерпевших.
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ
, в интересах высшего военного и политического руководства Украины
организовал и совершил теракт. Он отдал приказ подчиненным о дистанционном минировании участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области
, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка, в результате чего подорвался автомобиль. Журналистка Первого канала Анна Прокофьева
погибла, оператор Дмитрий Волков
и трое сопровождавших лиц были ранены.
Бровди объявлен в международный розыск и заочно арестован.