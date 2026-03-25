00:19 25.03.2026
Вучич объяснил создание союза Хорватии, Албании и Косово
Вучич объяснил создание союза Хорватии, Албании и Косово
Военный союз Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово сформирован для нападения на Сербию в случае конфликта Европы и РФ, считает сербский... РИА Новости, 25.03.2026
В мире, Сербия, Косово, Хорватия, Александр Вучич, НАТО
Вучич: союз Загреба, Тираны и Приштины создан на случай конфликта Европы и РФ

БЕЛГРАД, 25 мар - РИА Новости. Военный союз Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово сформирован для нападения на Сербию в случае конфликта Европы и РФ, считает сербский президент Александр Вучич.
В марте 2025 года министры обороны Хорватии, Албании и "глава минобороны" самопровозглашенной республики Косово подписали декларацию о намерениях по развитию сотрудничества в сфере обороны. По словам Вучича, представители официального Загреба и Тираны не объяснили целей военного сотрудничества с Приштиной.
"Этот союз сформирован, чтобы в случае конфликта между Европой и РФ они могли широким кругом с нескольких направлений контролировать Сербию и совершить нападение на нашу страну. И ни одной другой идеи не было и нет", - сказал Вучич, выступая вечером во вторник на церемонии в память о жертвах агрессии НАТО.
Церемония проходит в городе Вране, в ней участвует руководство Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
Вучич добавил, что официальный Белград понял послание и развил собственную доктрину.
"Нападать ни на кого не будем, ни на хорватов, ни на албанцев, но у нас будут силы защитить свою страну и народ", - отметил президент Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Авиаудары продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Они привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
