В Москве соседи вызвали скорую помощь девушке, на которую напал бывший

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Соседи вызвали скорую помощь девушке, на которую напал с ножом возлюбленный на Ходынском бульваре в Москве, сообщает прокуратура столицы.

"Потерпевшая сообщила о случившемся соседям, которые вызвали скорую медицинскую помощь", - говорится в канале прокуратуры на платформе Max .

Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела о покушении на убийство поставлены на контроль в прокуратуре.