Сон меньше шести часов может увеличить риск онкологии, предупредил врач
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Регулярный сон менее шести часов может привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной системы, возрастает риск онкологических заболеваний, рассказал РИА Новости врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского Университета Серго Центерадзе.
"Кратковременное снижение продолжительности сна до пяти-шести часов не приведет ни к каким трагическим последствиям, однако это может привести к снижению концентрации внимания, снижению работоспособности, повышению агрессивности и подавленности в течение дня", - сказал Центерадзе.
Он уточнил, что при постоянном коротком сне могут развиться разные заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы.
"Если это продолжается долгое время - несколько месяцев или годы, - тогда, безусловно, доказана роль снижения продолжительности сна на развитие заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной системы, возрастает риск онкологических заболеваний", - заключил врач.