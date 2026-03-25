Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/son-2082746919.html
Сон меньше шести часов может увеличить риск онкологии, предупредил врач
Сон меньше шести часов может увеличить риск онкологии, предупредил врач
Регулярный сон менее шести часов может привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной системы, возрастает риск онкологических... РИА Новости, 25.03.2026
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44096/82/440968200_0:62:601:400_1920x0_80_0_0_063153cdbf53abeb0d8789fc5ad81089.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44096/82/440968200_33:0:566:400_1920x0_80_0_0_8f60143a4c6ef4de8875b14865449f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сон меньше шести часов может увеличить риск онкологии, предупредил врач

© Фото : Ярослав КарасьЗдоровый сон
Здоровый сон - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : Ярослав Карась
Здоровый сон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Регулярный сон менее шести часов может привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной системы, возрастает риск онкологических заболеваний, рассказал РИА Новости врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского Университета Серго Центерадзе.
"Кратковременное снижение продолжительности сна до пяти-шести часов не приведет ни к каким трагическим последствиям, однако это может привести к снижению концентрации внимания, снижению работоспособности, повышению агрессивности и подавленности в течение дня", - сказал Центерадзе.
Он уточнил, что при постоянном коротком сне могут развиться разные заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы.
"Если это продолжается долгое время - несколько месяцев или годы, - тогда, безусловно, доказана роль снижения продолжительности сна на развитие заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной системы, возрастает риск онкологических заболеваний", - заключил врач.
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала