Сон меньше шести часов может увеличить риск онкологии, предупредил врач

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Регулярный сон менее шести часов может привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной системы, возрастает риск онкологических заболеваний, рассказал РИА Новости врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского Университета Серго Центерадзе.

"Кратковременное снижение продолжительности сна до пяти-шести часов не приведет ни к каким трагическим последствиям, однако это может привести к снижению концентрации внимания, снижению работоспособности, повышению агрессивности и подавленности в течение дня", - сказал Центерадзе.

Он уточнил, что при постоянном коротком сне могут развиться разные заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы.