09:45 25.03.2026 (обновлено: 10:04 25.03.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москве полностью сойдет снежный покров
Синоптик рассказал, когда в Москве полностью сойдет снежный покров

Прохожие на Патриарших прудах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Снежный покров полностью растаял на севере Подмосковья в среду, в Москве он сойдет к 3 апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Еще вчера в Клину был 1 сантиметр (снега - ред.), а в Дмитрове - 2 сантиметра, а сегодня 0 сантиметров. Тем не менее на юге Московской области - в Коломне и Кашире снега 28 сантиметров", - сказал Тишковец.
Биолог рассказал, как снежная зима повлияла на животных
22 марта, 05:47
Синоптик добавил, что в Москве до конца рабочей недели ожидается по ночам около 0 градусов, а днем до плюс 13 - плюс 16.
"В субботу воздух прогреется до плюс 15 - плюс 18, что около рекорда тепла, который для 28 марта составляет плюс 17,4", - подчеркнул он.
По его словам, на следующей неделе в столичном регионе пойдут дожди, на фоне теплой погоды, к 3 апреля растает весь снежный покров, высота которого сейчас в Москве составляет от 11 до 15 сантиметров.
"Несмотря на грядущий по прогнозам относительно тёплый апрель, вероятность возврата весенних холодов с переходом осадков в разное агрегатное состояние сохраняется", - подчеркнул синоптик.
В Союзе дачников Подмосковья рассказали, как подготовить почву после зимы
23 марта, 16:00
 
