Синоптик рассказал, когда в Москве полностью сойдет снежный покров
Снежный покров полностью растаял на севере Подмосковья в среду, в Москве он сойдет к 3 апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"...
2026-03-25T09:45:00+03:00
https://ria.ru/20260322/zima-2082211034.html
https://ria.ru/20260323/pochva-2082415149.html
Синоптик Тишковец: снег в Москве полностью растает к 3 апреля
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Снежный покров полностью растаял на севере Подмосковья в среду, в Москве он сойдет к 3 апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Еще вчера в Клину
был 1 сантиметр (снега - ред.), а в Дмитрове
- 2 сантиметра, а сегодня 0 сантиметров. Тем не менее на юге Московской области
- в Коломне
и Кашире
снега 28 сантиметров", - сказал Тишковец
.
Синоптик добавил, что в Москве
до конца рабочей недели ожидается по ночам около 0 градусов, а днем до плюс 13 - плюс 16.
"В субботу воздух прогреется до плюс 15 - плюс 18, что около рекорда тепла, который для 28 марта составляет плюс 17,4", - подчеркнул он.
По его словам, на следующей неделе в столичном регионе пойдут дожди, на фоне теплой погоды, к 3 апреля растает весь снежный покров, высота которого сейчас в Москве составляет от 11 до 15 сантиметров.
"Несмотря на грядущий по прогнозам относительно тёплый апрель, вероятность возврата весенних холодов с переходом осадков в разное агрегатное состояние сохраняется", - подчеркнул синоптик.