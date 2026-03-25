Синоптик рассказал, когда в Москве полностью сойдет снежный покров

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Снежный покров полностью растаял на севере Подмосковья в среду, в Москве он сойдет к 3 апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что в Москве до конца рабочей недели ожидается по ночам около 0 градусов, а днем до плюс 13 - плюс 16.

"В субботу воздух прогреется до плюс 15 - плюс 18, что около рекорда тепла, который для 28 марта составляет плюс 17,4", - подчеркнул он.

По его словам, на следующей неделе в столичном регионе пойдут дожди, на фоне теплой погоды, к 3 апреля растает весь снежный покров, высота которого сейчас в Москве составляет от 11 до 15 сантиметров.