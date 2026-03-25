СМИ: в Нидерландах нашли скелет, который может принадлежать д'Артаньяну

ГААГА, 25 мар — РИА Новости. В одной из церквей города Маастрихт на юге Нидерландов, предположительно, нашли скелет легендарного французского мушкетера д'Артаньяна, передает телерадиокомпания NOS.

мушкетеров . Место его захоронения оставалось неизвестным несколько столетий. Речь идет о Шарле де Бац де Кастельморе, графе д'Артаньяне — приближенном короля Франции Людовика XIV и командире.

Д'Артаньян погиб в 1673 году во время осады Маастрихта французскими войсками. Считается, что он получил смертельное ранение мушкетной пулей в грудь или шею.

После гибели тело военачальника, вероятно, не отправили во Францию из-за продолжающихся боевых действий. По одной из версий, его похоронили в церкви в деревне Волдер, где располагался лагерь французской армии.

До сих пор подтверждений этой гипотезы не существовало. Однако в феврале в храме частично просел пол. При вскрытии грунта во время ремонта строители обнаружили человеческие останки.