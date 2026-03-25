СМИ: в Нидерландах нашли скелет, который может принадлежать д'Артаньяну
СМИ: в Нидерландах нашли скелет, который может принадлежать д'Артаньяну - РИА Новости, 25.03.2026
СМИ: в Нидерландах нашли скелет, который может принадлежать д'Артаньяну
В одной из церквей города Маастрихт на юге Нидерландов, предположительно, нашли скелет легендарного французского мушкетера д'Артаньяна, передает... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T18:47:00+03:00
2026-03-25T18:47:00+03:00
2026-03-25T19:16:00+03:00
маастрихт
франция
нидерланды
в мире, маастрихт, франция, нидерланды
В мире, Маастрихт, Франция, Нидерланды
СМИ: в Нидерландах нашли скелет, который может принадлежать д'Артаньяну
В Маастрихте нашли скелет, который может принадлежать д'Артаньяну
ГААГА, 25 мар — РИА Новости. В одной из церквей города Маастрихт на юге Нидерландов, предположительно, нашли скелет легендарного французского мушкетера д'Артаньяна, передает телерадиокомпания NOS.
Речь идет о Шарле де Бац де Кастельморе, графе д'Артаньяне — приближенном короля Франции
Людовика XIV и командире мушкетеров
. Место его захоронения оставалось неизвестным несколько столетий.
Д'Артаньян погиб в 1673 году во время осады Маастрихта французскими войсками. Считается, что он получил смертельное ранение мушкетной пулей в грудь или шею.
После гибели тело военачальника, вероятно, не отправили во Францию из-за продолжающихся боевых действий. По одной из версий, его похоронили в церкви в деревне Волдер, где располагался лагерь французской армии.
До сих пор подтверждений этой гипотезы не существовало. Однако в феврале в храме частично просел пол. При вскрытии грунта во время ремонта строители обнаружили человеческие останки.
В захоронении нашли французскую монету, а у скелета в области груди — фрагменты мушкетной пули. Образец ДНК направили в лабораторию в Мюнхене для сравнения с потомком рода де Бац.