Эксперт назвал главные ошибки при хранении зимних шин

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Неправильное хранение зимних шин может привести к потере их эластичности, ухудшению сцепления и преждевременному износу уже к следующему сезону, сообщил руководитель одного из автосервисов Николай Погуляев.
"Ультрафиолет, перегрев и высокая влажность ускоряют старение резиновой смеси, высушивают каучук, провоцируют микротрещины и коррозию шипов и дисков. В итоге шина теряет эластичность и начинает хуже держаться за покрытие", - отметил эксперт в беседе с изданием "Лента.ру".
По его словам, одной из самых частых ошибок является хранение шин в неподходящих местах - на открытом балконе, в металлическом гараже или на улице, где происходят перепады температуры.
"Не менее критичен и способ укладки колес. Шины без дисков должны стоять вертикально с периодическим проворачиванием, тогда как хранение их стопкой или в подвесе приводит к сжатию боковины, деформации корда и нарушению посадочной полки. Колеса в сборе допускается держать в стопке или на специальных крюках. Но их также нужно периодически смещать, чтобы не формировались так называемые плоские пятна и не нарушался баланс", - добавил Погуляев.
Автоэксперт добавил, что перед хранением шины необходимо очищать от грязи, реагентов и масел, поскольку они ускоряют разрушение резины. Кроме того, не рекомендуется герметично упаковывать комплект - это приводит к образованию конденсата и повышенной влажности.
"Популярный, но неверный подход - упаковка шин в полностью герметичные пакеты без вентиляции. Владельцы плотно запаковывают свой комплект, а внутри образуется конденсат, растет влажность, может появиться плесень, ржавчина шипов и дисков. При такой "заботливой" упаковке идет ускоренное старение каучука. Советую выбирать "дышащие" чехлы и сохранять циркуляцию воздуха", - уточнил эксперт.
Погуляев подчеркнул, что важно следить и за давлением: слишком низкое или, наоборот, избыточное может привести к деформации и потере герметичности. Оптимальным решением он назвал умеренное снижение давления и периодическое проворачивание колес при хранении.
