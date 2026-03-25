Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал главные ошибки при хранении зимних шин - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/shiny-2082759292.html
Эксперт назвал главные ошибки при хранении зимних шин
общество
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15338/60/153386046_0:42:512:330_1920x0_80_0_0_8232b037aac569243e6fa4635900d7af.jpg
https://ria.ru/20260312/avto-2080128499.html
https://ria.ru/20251117/mashina-2055370935.html
https://ria.ru/20251111/shiny-2054295938.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15338/60/153386046_61:0:512:338_1920x0_80_0_0_683054b62b4ea042409221560f76dc9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эксперт назвал главные ошибки при хранении зимних шин

Погуляев: хранить шины на балконе и в металлическом гараже неправильно

© РИА Новости / Владимир ВяткинПродажа зимних шин
Продажа зимних шин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Продажа зимних шин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Неправильное хранение зимних шин может привести к потере их эластичности, ухудшению сцепления и преждевременному износу уже к следующему сезону, сообщил руководитель одного из автосервисов Николай Погуляев.
"Ультрафиолет, перегрев и высокая влажность ускоряют старение резиновой смеси, высушивают каучук, провоцируют микротрещины и коррозию шипов и дисков. В итоге шина теряет эластичность и начинает хуже держаться за покрытие", - отметил эксперт в беседе с изданием "Лента.ру".
По его словам, одной из самых частых ошибок является хранение шин в неподходящих местах - на открытом балконе, в металлическом гараже или на улице, где происходят перепады температуры.
"Не менее критичен и способ укладки колес. Шины без дисков должны стоять вертикально с периодическим проворачиванием, тогда как хранение их стопкой или в подвесе приводит к сжатию боковины, деформации корда и нарушению посадочной полки. Колеса в сборе допускается держать в стопке или на специальных крюках. Но их также нужно периодически смещать, чтобы не формировались так называемые плоские пятна и не нарушался баланс", - добавил Погуляев.
Автоэксперт добавил, что перед хранением шины необходимо очищать от грязи, реагентов и масел, поскольку они ускоряют разрушение резины. Кроме того, не рекомендуется герметично упаковывать комплект - это приводит к образованию конденсата и повышенной влажности.
"Популярный, но неверный подход - упаковка шин в полностью герметичные пакеты без вентиляции. Владельцы плотно запаковывают свой комплект, а внутри образуется конденсат, растет влажность, может появиться плесень, ржавчина шипов и дисков. При такой "заботливой" упаковке идет ускоренное старение каучука. Советую выбирать "дышащие" чехлы и сохранять циркуляцию воздуха", - уточнил эксперт.
Погуляев подчеркнул, что важно следить и за давлением: слишком низкое или, наоборот, избыточное может привести к деформации и потере герметичности. Оптимальным решением он назвал умеренное снижение давления и периодическое проворачивание колес при хранении.
ОбществоАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала