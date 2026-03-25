Мужчина, считавшийся пропавшим без вести после взрыва в Севастополе, погиб

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Мужчина, считавшийся пропавшим без вести после взрыва в доме в Севастополе, погиб, сообщил региональный главк СК России.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

Взрыв прогремел в понедельник вечером в доме по улице Павла Корчагина. Погибла 50-летняя хозяйка квартиры — мать молодого человека, ранее считавшегося пропавшим без вести. Четыре ее дочери получили различные травмы. Всего, по данным Минздрава, в больницах находятся 12 человек.