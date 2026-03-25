Галкину* для выступления в Польше выделили "Сарай"
Максим Галкин, признанный Минюстом России иностранным агентом, выступит с концертом в Варшаве в клубе Stodola (в переводе на русский - "Сарай"), где в прошлый... РИА Новости, 25.03.2026
ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Максим Галкин, признанный Минюстом России иностранным агентом, выступит с концертом в Варшаве в клубе Stodola (в переводе на русский - "Сарай"), где в прошлый раз его выступлением остались недовольны, передает корреспондент РИА Новости.
Предыдущий концерт Галкина в Варшаве
состоялся в марте 2025 года на той же площадке и вызвал негативную оценку ряда зрителей.
Так, на платформе Reddit
один из пользователей назвал артиста "ярко выраженным дегенератом". Другой негативно отозвался об артистических способностях иноагента.
"Ему бы про паспорт у ЗАГСа петь... похоже", - написал он.
Некоторые комментаторы отметили непостоянство политических предпочтений Галкина.
"Популист он… К Первому каналу он так присосался, что мнение изменит по щелчку пальцев", - написал пользователь.
Очередной концерт Галкина в Варшаве запланирован на среду 25 марта.
За билет организаторы берут от 259 до 559 злотых (70–150 долларов).
Иноагент не рискует выступать на вместительных варшавских аренах, где часто проходят различные концерты, например, на Национальном стадионе или в концертном зале Torwar, а выбрал клуб Stodola, который даже при отказе от сидячих мест для зрителей не может вместить более 3 тысяч человек.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.