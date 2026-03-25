Рейтинг@Mail.ru
Галкину* для выступления в Польше выделили "Сарай" - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/saray-2082735432.html
Галкину* для выступления в Польше выделили "Сарай"
Галкину* для выступления в Польше выделили "Сарай"
Максим Галкин, признанный Минюстом России иностранным агентом, выступит с концертом в Варшаве в клубе Stodola (в переводе на русский - "Сарай"), где в прошлый... РИА Новости, 25.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871956745_0:149:2907:1784_1920x0_80_0_0_47506fac83fd818fcdf35334cc8e4224.jpg
https://ria.ru/20260311/izrail-2079840497.html
https://ria.ru/20251114/izrail-2054958383.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871956745_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_90ff457fec2049ac7462b480beddcb6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Галкину* для выступления в Польше выделили "Сарай"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМаксим Галкин* (признан иноагентом)
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Максим Галкин* (признан иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Максим Галкин, признанный Минюстом России иностранным агентом, выступит с концертом в Варшаве в клубе Stodola (в переводе на русский - "Сарай"), где в прошлый раз его выступлением остались недовольны, передает корреспондент РИА Новости.
Предыдущий концерт Галкина в Варшаве состоялся в марте 2025 года на той же площадке и вызвал негативную оценку ряда зрителей.
Дым на месте удара в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В консульстве в Израиле ответили на вопрос об обращениях от Галкина*
11 марта, 04:03
Так, на платформе Reddit один из пользователей назвал артиста "ярко выраженным дегенератом". Другой негативно отозвался об артистических способностях иноагента.
"Ему бы про паспорт у ЗАГСа петь... похоже", - написал он.
Некоторые комментаторы отметили непостоянство политических предпочтений Галкина.
"Популист он… К Первому каналу он так присосался, что мнение изменит по щелчку пальцев", - написал пользователь.
Очередной концерт Галкина в Варшаве запланирован на среду 25 марта.
За билет организаторы берут от 259 до 559 злотых (70–150 долларов).
Иноагент не рискует выступать на вместительных варшавских аренах, где часто проходят различные концерты, например, на Национальном стадионе или в концертном зале Torwar, а выбрал клуб Stodola, который даже при отказе от сидячих мест для зрителей не может вместить более 3 тысяч человек.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
СМИ: Галкин* осквернил флаг Израиля и попал в скандал
14 ноября 2025, 12:17
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала