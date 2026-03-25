Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 25.03.2026 (обновлено: 21:27 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/rubli-2082935869.html
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за... РИА Новости, 25.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/31/1525963169_392:0:2747:1766_1920x0_80_0_0_c624d2adeb66c151250eee3d68afb55f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС

Россия запретила с 1 апреля вывозить в ЕАЭС наличные на сумму свыше $100 тысяч

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры номиналом 2000 рублей
Денежные купюры номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Денежные купюры номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Установить с 1 апреля 2026 г. запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", - говорится в документе.
"...за исключением случаев, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Российской Федерации, определяемых правительством Российской Федерации, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации", - добавляется там же.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей будет исключен, заявил Новак
8 декабря 2025, 17:30
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала