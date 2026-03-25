Россиянам рассказали, как получить 350 тысяч рублей от государства
2026-03-25T02:37:00+03:00
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, оформив социальный контракт с государством, рассказал РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
"Средства по контракту могут быть выданы до 350 тысяч рублей на предпринимательские цели и до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства", — объяснил он.
По словам эксперта, заключить социальный контракт могут малоимущие россияне, если их среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в их регионе. Деньги по социальному контракту могут выделять на разный срок — обычно от трех месяцев до года, в зависимости от цели.
"Соцконтракт является инструментом улучшения финансового положения физического лица, при условии подтвержденной документально необходимости такого улучшения", — отметил собеседник агентства.
Подать заявление на соцконтракт можно на "Госуслугах" или лично в МФЦ и отделении соцзащиты. По данным Минтруда, с начала года такие контракты заключили около 30 тысяч человек.